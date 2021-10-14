В Кремле заявили, что помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд достигли понимания в вопросе продолжения контактов главы Российской Федерации Владимира Путина и лидера США Джо Байдена.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости" в четверг, 14 октября.

"Действительно, вчера, когда Ушаков принимал Нуланд, об этом речь шла. Там удалось достичь некоторых пониманий о продолжении контактов на высшем уровне. Эти понимания будут конкретизированы, и своевременно мы вас проинформируем об этом", - сказал Песков.

Напомним, 11 октября Виктория Нуланд встретилась с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, помощником президента России по внешним делам Юрием Ушаковым и заместителем руководителя администрации президента РФ, который курирует переговоры по Донбассу, Дмитрием Козаком.

Кроме того, Козак заявлял, что США поддержали особый статус Донбасса по итогам переговоров с Нуланд. Также он добавил, что договорился с заместителем госсекретаря США о продолжении взаимных консультаций по теме Украины.

Также мы писали, в октябре может пройти новый саммит Путина и Байдена. Однако позже в Кремле это опровергли.