Страны-союзники Соединенных Штатов просят президента Джо Байдена не менять ядерную политику и не переходить к принципу неприменения ядерного оружия первыми.

Об этом сообщают источники Financial Times.

По информации журналистов, Штаты разослали опросник своим союзникам касательно ядерной политики. Среди таких стран – Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия.

Союзники опасаются, что США пересмотрят ядерную политику и перейдут к принципу "единственной цели" - он подразумевает, что Вашингтон использует ядерное оружие исключительно для сдерживания или в качестве ответной меры. А это, по их мнению, "может подорвать стратегию сдерживания, ориентированную на Россию и Китай".

"Это может стать огромным подарком Китаю и России", - заявил FT неназванный европейский чиновник.

При этом позиция США о применении ядерного оружия оставалась "намеренно расплывчатой" со времен холодной войны. Она предполагает, что Штаты могут нанести первый удар, поэтому союзники в Европе и Тихоокеанском регионе чувствуют себя защищенными под американским "ядерным зонтиком".

Напомним, ранее страны НАТО провели учения по отработке ядерных ударов в Европе, в том числе и около Крыма.

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