Генсек ООН Антониу Гутерриш рассказал, что прошедшие с момента заключения Парижских соглашений по климату шесть последних лет стали самыми жаркими в истории наблюдений. Зависимость от ископаемых видов топлива толкает человечество в пропасть.

Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата цитирует "CNN" в понедельник, 1 ноября.

"Пришло время сказать "хватит". Хватит издеваться над биоразнообразием, хватит убивать самих себя углеродом, хватит относиться к природе как к выгребной яме, хватить жечь, копать и бурить все глубже и глубже - ведь мы копаем собственные могилы", - заявил Антониу Гутерриш.

Генсек ООН рассказал, что Земля меняется на глазах: от океанских глубин и до горных вершин.

По его словам, уровень моря поднимается вдвое быстрее, чем 30 лет назад. Океаны горячее, чем когда бы то ни было и продолжают быстро нагреваться. Часть джунглей Амазонии выбрасывает больше парниковых газов, чем поглощает.

Гутерриш сообщил, что последний доклад по вкладам стран в борьбу с выбросами парниковых газов показывает, что мир движется к катастрофическому повышению температуры на 2,7 градуса Цельсия.

По мнению Гутерриша, если верить последним обещаниям - а к ним уже есть серьезные вопросы - мир все равно несется к климатической катастрофе. Даже при оптимальном сценарии температура поднимется более чем на 2 градуса Цельсия.

"Страна" информировала, что генсек ООН разочаровался в саммите G20. Впрочем, по его словам, "они не похоронены". По мнению Гутерриша, накануне конференции по климату в Глазго нужно сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов, а также исполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты.

Также мы писали, что после введения тотального карантина во многих странах СМИ сообщали об очищении воздуха на планете и других благоприятных для природы последствиях коронавирусных ограничений. Однако сейчас ясно, что пандемия не замедлила темпы изменения климата, и показатели сокращения выбросов углерода остаются ниже запланированных.