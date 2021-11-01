Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гуттериш заявил, что покидает саммит G20 с ощущением несбывшихся надежд. Впрочем, по его словам, "они не похоронены".

Об этом он написал в своем Твиттере.

"Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но, по крайней мере, они не похоронены", — заявил Гутерриш.

Кроме этого, генсек ООН добавил, что накануне конференции по климату в Глазго нужно сдержать глобальное потепление на уровне полутора градусов, а также исполнить обещания по финансированию и адаптации для людей и планеты.

Напомним, на этих выходных, 30 и 31 октября, в Риме прошел форум G20. В нем участвуют президент США Джо Байден, президент Южной Кореи Мун Джэин, глава Франции Эммануэль Макрон. А вот Владимир Путин и Си Цзиньпин в Рим не приехали. Они принимают участие в формате онлайн-конференции.

Ранее мы также писали, что страны G20 хотят добиться вакцинации 70% населения мира к середине 2022 года. Для этого будет создана специальная рабочая группа.