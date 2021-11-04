Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко разрабатывал план по расследованию в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание. Он делал это по указанию адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Об этом со ссылкой на информацию американских следователей сообщает The Guardian.

По информации СМИ, отказаться от плана участников заставило избрание Зеленского, на которого они не могли влиять. После этого Трамп сделал "печально известный" звонок Зеленскому, с целью, как пишет газета, оказать давление на президента Украины, чтобы тот дал ход делу Байденов. Трамп, как известно, давление на Зеленского отрицает.

Но в данном случае важно другое - у Луценко, похоже, очень серьёзные проблемы с американским правосудием.

Федеральные следователи считают, что Джулиани и два тесно сотрудничавших с ним адвоката, Виктория Тоенсинг и Джо ДиДженова, вероятно, нарушили федеральные законы о прозрачности, которые требуют от американцев, работающих на иностранные правительства или интересы, регистрироваться в качестве иностранных агентов в министерстве юстиции США и полностью раскрывать детали каждого такого действия, предпринимаемое от имени иностранных интересов.

Федеральные прокуроры южного округа Нью-Йорка составили список из более чем двух десятков конкретных действий Джулиани, Тоенсинг и ДиДженовы по продвижению личных и политических интересов группы украинских прокуроров и политических фракций в Украине, с которыми они были связаны, стало известно британской газете The Guardian.

Американские прокуроры считают каждое из этих действий решающим доказательством потенциального нарушения закона, сказали источники, близкие к расследованию.

Как стало известно изданию, федеральные следователи обнаружили обширные, детальные планы, разработанные одним из бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко, и одобренные Джулиани, согласно которым они должны были объявить и продвигать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера в Украине, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

По словам источников, близких к расследованию, следователи еще в прошлом году получили электронные письма, полученные и отправленные Луценко, в которых описывались различные элементы этой схемы.

Трамп и его соратники с 2019 года утверждают, что Джо Байден будучи вице-президентом давил на Украину, чтобы уволить генерального прокурора за расследование деятельности украинской энергетической компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден. Трамп утверждал, что Байден добивался увольнения прокурора, чтобы его сын избежал проверки. Трамп надеялся сделать эти обвинения центральной темой своей перевыборной кампании 2020 года.

Guardian пишет, что Луценко будучи генеральным прокурором согласился публично объявить о проведении в Украине уголовного расследования в отношении Джо и Хантера Байденов. Луценко одновременно был движущей силой для предоставления Джулиани, Тоенсинг и ДиДженове юридических гонораров и контрактов на сотни тысяч долларов, рассказали источники газеты.

Только неожиданное избрание нового президента Владимира Зеленского, на которого украинские прокуроры практически не имели влияния, заставило их отказаться от своего плана - хотя и ненадолго. Трамп хотел вернуть все на круги своя как можно скорее.

С этой целью в июле 2019 года Трамп сделал свой "идеальный" телефонный звонок Зеленскому.

По словам людей, близких к расследованию, федеральные следователи получили документы и показания свидетелей, в которых подробно описывается, как три украинских прокурора по указанию Джулиани помогали Трампу и Джулиани продвигать обвинения против Байдена.

Во-первых, Луценко публично заявил, что он возобновляет расследование Burisma, и что Байден находится под следствием в рамках более широкого расследования. Заместитель Луценко, Константин Кулик, возглавил бы ту часть расследования, которая касалась Байденов, и публично проверил бы любые обвинения в неправомерных действиях с их стороны. Наконец, Виктор Шокин, бывший генеральный прокурор Украины, который ранее занимался расследованием по Burisma, публично заявил, что Байден уволил его, чтобы прекратить расследование по Burisma, которое он проводил несколькими годами ранее.

В марте 2019 года Джулиани и Луценко достигли предварительного соглашения между Джулиани и украинскими органами власти об оказании помощи Украине в возвращении денег на зарубежных банковских счетах, которые, по словам Луценко, причитались его правительству. В различных проектах контракта Джулиани должен был получить за свою работу либо $300 тысяч, либо $500 тысяч.

Затем, действуя по настоятельной рекомендации Джулиани, Луценко согласился заплатить двум адвокатам, близким к Джулиани, Тоенсинг и ДиДженове.

Супруги Тоенсинг и ДиДженова давно дружат с Джулиани и являются ярыми сторонниками Дональда Трампа.

Вместе с Джулиани, Тоенсинг и ДиДженова находятся под федеральным уголовным расследованием прокурора США по южному округу Нью-Йорка.

12 апреля 2019 года Тоенсинг и ДиДженова направили Луценко и Кулику проект договора о предоплате, согласившись представлять интересы обоих мужчин и помочь раскрыть "доказательства незаконного поведения в Украине американцев" - явная ссылка на обвинения в адрес Байденов. Договор предусматривал выплату Луценко и Кулику аванса в размере 125 тысяч долларов.

Три дня спустя, 15 апреля, Тоенсинг и ДиДженова направили Шокину аналогичный договор о гонораре, согласившись представлять его интересы "с целью сбора доказательств относительно его увольнения в марте 2016 года с поста генерального прокурора Украины и роли тогдашнего вице-президента Джо Байдена в этом увольнении, и представления этих доказательств властям США и других стран". По этому контракту Шокин должен был выплатить адвокатам гонорар в размере 125 тысяч долларов.

Но через неделю их планы были нарушены: 21 апреля Украина подавляющим большинством голосов избрала Зеленского президентом.

Луценко не имел влияния или полномочий для заключения контрактов с Джулиани, уточняет Guardian.

Документы, обнародованные 28 сентября в федеральном суде южного округа Нью-Йорка, пролили дополнительный свет на ход расследования. В них описываются материалы, которые искали федеральные прокуроры США, включая "соглашения о гонорарах с любым гражданином Украины, включая бывшего генерального прокурора Юрия Луценко".

Источник, видевший ордер на обыск у Джулиани, сказал газете, что в нем также перечислены 12 человек, о которых следователи хотели получить информацию. Среди них все три украинских прокурора: Луценко, Шокин и Кулик. В ордере на обыск также запрашивались любые имеющиеся у Джулиани записи, касающиеся его общения с Тоенсинг и ДиДженовой.

Издание напоминает, что 28 апреля федеральные следователи в Манхэттене обыскали дом и офис Рудольфа Джулиани. Обыск у адвоката, тем более бывшего адвоката президента – беспрецедентная мера в США, свидетельствующая о серьезности расследования.

Один из эпизодов расследования касается сотрудничества Джулиани с представителями украинского политикума в 2019 году. По версии следователей, они помогали Джулиани искать компромат на сына конкурента Трампа, действующего президента США Джо Байдена, а он лоббировал их интересы в Администрации Трампа.

Напомним, в мае New York Times написала о расследовании возможного вмешательства Украины в выборы президента США 2020 года. Украинских политиков подозревали в "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе через Руди Джулиани.

Также "Страна" подробно анализировала по кому ударит возбуждение дела о вмешательстве Украины в выборы США.