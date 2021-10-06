Покинув политический олимп экс-генпрокурор Юрий Луценко и его жена Ирина занялись развитием семейного бизнеса. И если экс-генпрокурор, восстанавливает здоровье после победы на раком, то его супруга помогает детям вести собственное дело.

Новая студия красоты находится в элитном жилкомплексе, фото: orest.com.ua

Речь идет о старшем сыне Александре и его жене Анастасии. Они на днях открыли салон красоты в новом небоскребе неподалеку НСК «Олимпийский». Теперь в ЖК «Чикаго Централ Хаус» функционирует их детище 21STUDIO. Это бьюти-студия, где укладка волос стоит 1200 грн, а покраска 7800.

На торжественном открытии салона красоты присутствовала сама Ирина Луценко. Она была в фатиновой юбке и модном гусарском жакете, стилизованном под легендарный пиджак Balmain.

Ирина Луценко любит посещать публичные мероприятия, фото: orest.com.ua

Ирина произносила торжественную речь под вспышки камер светских фотографов. А ее невестка принимала поздравления.

Напомним, ранее «Страна» уже сообщала, что избранница сына четы Луценко работает в бьюти-индустрии, более того именно в салоне красоты Луценко-младшего неподалеку Цирка.