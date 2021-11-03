В СМИ всплыли подробности встречи президента Украины Владимира Зеленкого с главой Белого дома Джо Байденом на королевском приеме, устроенном в рамках климатического саммита ООН в Глазго. Оказывается, Зеленский буквально загнал Байдена в угол.

О них пишет издание Daily Mail.

О том, что он обсудил конфликт на востоке своей страны с президентом Джо Байденом, президент Украины написал в Твиттере в понедельник вечером. Тогда мировые лидеры собрались на королевском приеме в художественной галерее Глазго.

В тот момент Зеленский воспользовался своим шансом: он смог загнать в угол президента США. Его встреча с американским президентом не значилась в публичном расписании Байдена, и официальные лица не опубликовали содержание разговора главы Белого дома с Зеленским.

Последний же написал о беседе следующее: "Во время разговора с президентом США в Глазго обсуждалась ситуация с безопасностью на Донбассе. США продолжают поддерживать территориальную целостность и реформы в Украине". И прикрепил фото "встречи" с американским президентом.

О том, что встречи с мировыми лидерами носили спонтанный и не очень длительный характер по сути подтвердил и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Это все происходило в очень живом, динамичном режиме. Заходишь в зал — натыкаешься на президента Европейского Совета. Сели, поговорили. Тут — раз — канцлер Германии сидит, тоже сели, проговорили. Или сидишь и к тебе подходит генеральный секретарь к НАТО", - описал как происходили встречи Зеленского Кулеба.

Как писала "Страна", в Глазго Зеленский также встретился с Ангелой Меркель.

Также ему удалось пообщаться с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани.