Президент Украины Владимир Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции ООН, куда его пригласил модератор мероприятия, спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри, из-за встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook.

"В то время, как по медиа разгоняются всякие истории о том, что Керри объявил Украину, а Украины не было в зале, то вам при этом не рассказывают, что именно в это время происходила встреча президента Украины с государственным секретарем Энтони Блинкеном. И поскольку она была очень предметной и продолжительной, они проговорили очень много, то банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный", - сказал Кулеба.

При этом он добавил, что Украина предупредила организаторов о том, что президент Украины не успевает на выступление. Кулеба также добавил, что во время климатической конференции в Глазго президент Украины провел 13 двусторонних встреч и контактов.

Напомним, 2 ноября в начале сессии в первой группе стран выступили президент США Джон Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Владимир Зеленский должен был выступить со второй группой лидеров. Однако, когда модератор сессии хотел представить его, украинского президента в зале не оказалось.

Ранее мы рассказывали, что Блинкен по итогам встречи с президентом Украины пообещал Зеленскому, что США будут снижать риски "Северного потока-2" для нашей страны.

Также сообщали, о чем говорил Зеленский и Байден в Глазго.