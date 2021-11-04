В Украине в ближайшее время ожидаются максимальные показатели заболеваемости ковид-инфекцией. В Национальной академии наук Украины прогнозируют, что за сутки будет фиксироваться по 40-50 тыс новых заражений. Для сравнения, сегодня в Украине ковид обнаружили у 27 377 граждан страны, что является суточным новым рекордом.

Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на заведующего отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени А. Богомольца НАНУ, доктора медицинских наук Виктора Досенко.

"Может быть 40, 50 тысяч новых больных в сутки, могут отсутствовать места в реанимациях, дефицит кислорода. Система перегружена, у нее нет возможностей для увеличения мощности", - заявил Досенко.

По мнению доктора, заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами, однако наша страна пока что не находится на пике заболеваемости коронавирусом.

"Какое количество людей заболеет и умрет, легко предсказать. Нет никаких оснований полагать, что мы на плато и дальше будет уменьшение. Возможно, на время уменьшение, а затем будет повышение. Ничего приятного современная научная медицина, эпидемиология не может нам сказать", - сообщил Виктор Досенко.

Тем временем, вчера, 3 ноября, в Киеве зарегистрировали 2 024 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 69 смертей от Covid-19. Эти два показателя являются антирекордом в столице с начала пандемии Covid-19.

В связи с высоким уровнем заболеваемости, власти и ведущие медики Украины призывают жителей всех регионов к вакцинации. Однако, несмотря на это, Детский фонд ООН в Украине (ЮНИСЕФ) провел национальный опрос, который показал, что 54,2% невакцинированных украинцев не хотят делать прививку.