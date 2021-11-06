Ученые Калифорнийского Национального исследовательского центра приматов (США) и исследовательского института Ротмана в Торонто (Канада) провели исследования о влиянии коронавируса на мозг человека. Это открытие объясняет, почему коронавирус может приводить к продолжительным неврологическим симптомам.

Об этом сообщает NBC News в субботу, 6 ноября.

Как показали предыдущие исследования, вирус может легко попадать в мозг через нос человека. Коронавирус проникает в клетки мозга и таким образом, вероятно, приводит к длительным неврологическим симптомам, таким как проблемы с мышлением и памятью.

Теперь же наблюдения за макаками-резусами показали, что симптомы поражения нейронов мозга у них проявляются через семь дней после заражения. При этом чаще это заметно у старых животных, страдающих диабетом.

По мнению ученых, коронавирус непосредственно поражает нейроны мозга. Это объясняет, почему некоторые люди еще долго страдают от целого ряда симптомов после преодоления первичного заболевания COVID-19.

Также ученые обнаружили, что иммунная система человека не реагирует на частицы коронавируса, когда они оказываются в нейронах мозга, потому что нейроны обеспечивают нормальное функционирование человеческого мозга.

Ученые отметили, что, в связи с тем, что иммунитет не борется с коронавирусом в мозге, это усложняет лечение.

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