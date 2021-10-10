Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально описала постковидный синдром (long COVID), от которого страдают до 20% переболевших COVID-19.

27-страничный отчет об этом состоянии появился на сайте организации.

По данным врачей, постковидный синдром как правило возникает через три месяца после начала COVID-19, длится не меньше двух месяцев и не может быть объяснен другими диагнозами.

В ВОЗ перечислили общие признаки такого состояния:

повышенная утомляемость;

нехватка дыхания;

когнитивное расстройство;

кашель;

изменение чувства вкуса и обоняния;

нарушения функции желудочно-кишечного тракта (запор, диарея, кислотный рефлюкс - заброс кислоты из желудка в пищевод);

головная боль и боли в мышцах, животе и груди;

тревога и депрессия;

нарушения сна;

проблемы с памятью;

изменения чувствительности кожи.

Иногда симптомы могут не появиться после выздоровления, а сохраниться с момента заболевания. У многих они изменяются и появляются снова через некоторое время - рецидивируют.

Описанные последствия возникают у людей независимо от тяжести течения COVID-19, но чаще встречаются у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально проявлялось много симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее "Страна" перечисляла анализы, которые помогут определить постковидный синдром.

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