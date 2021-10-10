Постковидный синдром чаще встречается у женщин. Фото: fnkc-fmba.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые официально описала постковидный синдром (long COVID), от которого страдают до 20% переболевших COVID-19. 

27-страничный отчет об этом состоянии появился на сайте организации.

По данным врачей, постковидный синдром как правило возникает через три месяца после начала COVID-19, длится не меньше двух месяцев и не может быть объяснен другими диагнозами.

В ВОЗ перечислили общие признаки такого состояния:

  • повышенная утомляемость;
  • нехватка дыхания;
  • когнитивное расстройство;
  • кашель;
  • изменение чувства вкуса и обоняния;
  • нарушения функции желудочно-кишечного тракта (запор, диарея, кислотный рефлюкс - заброс кислоты из желудка в пищевод);
  • головная боль и боли в мышцах, животе и груди;
  • тревога и депрессия;
  • нарушения сна;
  • проблемы с памятью;
  • изменения чувствительности кожи.

Иногда симптомы могут не появиться после выздоровления, а сохраниться с момента заболевания. У многих они изменяются и появляются снова через некоторое время - рецидивируют.

Описанные последствия возникают у людей независимо от тяжести течения COVID-19, но чаще встречаются у женщин среднего возраста и у тех, у кого изначально проявлялось много симптомов коронавирусной инфекции.

Ранее "Страна" перечисляла анализы, которые помогут определить постковидный синдром.

Мы также приводили советы популярного доктора Комаровского, как пережить постковидный синдром.

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