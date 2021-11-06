Власти Коста-Рики первыми в мире решили ввести обязательную вакцинацию для детей от 5 до 11 лет.

Об этом говорится на сайте местного министерства здравоохранения.

Так, вакцинация данной возрастной категории начнется в марте 2022 года. А в постановлении Нацкомиссии по вакцинации говорится, что решение принято "в соответствии с принципом наилучшего обеспечения интересов детей и подростков".

Известно, что страна в октябре объявила о покупке 3,5 млн доз вакцин от коронавируса компании Pfizer. Из них почти половина должна пойти на иммунизацию детей.

Напомним, американское федеральное Управление по контролю за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA) разрешило из-за чрезвычайной ситуации применение вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Также мы писали, что Moderna объявила о положительных результатах при испытании вакцины среди детей от 6 до 11 лет. В ближайшее время Moderna планирует передать полученные результаты исследования в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).