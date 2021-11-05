Черкасская область по показателям вплотную приблизилась к переходу в красную зону карантина. Если два и более установленных Минздравом коронавирусных предельных показателя будут превышаться в регионе три дня подряд, он станет красным. Это может произойти в понедельник.

Ситуацию обрисовал в Фейсбуке глава Черкасской областной госадминистрации Александр Скичко.

"Имеются четкие индикаторы, по которым квалифицируют зоны. Если два и более из них превышены три дня подряд - красная зона. В Черкасской области на сегодняшний день превышены уже два индикатора", - написал Скичко.

Затем он назвал эти индикаторы:

Коэффициент выявления случаев инфицирования. На 4 ноября он составляет 26,6% при норме менее 20%.

Уровень госпитализации. На 4 ноября это 60,4 при норме меньше 60.

Также Скичко напомнил об эффективности вакцинации против коронавируса, поставив в пример Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, где привиты уже 96% коллектива. И в больницах сегодня нет ни одного работника скорой области с COVID-19.

Ранее "Страна" приводила мнение экспертов о том, какие новые области претендуют на переход в красную зону.

Также мы подробно рассказывали, как работает киевский бизнес в красной зоне карантина.