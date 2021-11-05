С полуночи понедельника, 8 ноября, Волынская область начинает жить в условиях "красной" зоны эпидемиологической опасности. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщил министр Камина Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности на территории Волынской области", - говорится в сообщении.

Также Немчинов напомнил, что "красный" уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы", - говорится в сообщении.

Напомним, на сегодня в "красной" зоне находятся Киев и еще 15 украинских регионов.

Ранее мы приводили заявление Ляшко о том, что в красную зону карантина рискуют попасть Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Также сообщали, что в Украине второй день подряд фиксируют больше 26 тысяч случаев коронавируса и почти 700 смертей.

Между тем, в НАН спрогнозировали рост новых случаев коронавируса до 50 тысяч за сутки. Ученые утверждают, что заболеваемость коронавирусом в Украине будет расти бешеными темпами, однако наша страна пока что не находится на пике заболеваемости Covid-19.