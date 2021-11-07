В воскресенье, 7 ноября, в Украине в "красной" зоне эпидемической опасности находится Киев и еще 15 областей. В то же время в "желтой" зоне находятся только три региона.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

Состоянием на сегодня в "зеленой" зоне нет ни одного украинского региона, а в желтой – Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская область, которая ранее находилась в "оранжевой".

К "красной" зоне отнесены Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

В "оранжевой" зоне на данный момент находятся Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черновицкая области.

Ранее мы писали о том, что вчера, 3 ноября, министр здравоохранения Виктор Ляшко официально заявил о том, что в "красную" зону карантина рискуют попасть Волынская, Харьковская и Тернопольская области.

Между тем, за прошедшие сутки, 6 ноября, в Украине подтвердились 17 419 новых случаев заражения коронавирусом.