В течение ближайшей недели в приложении "Дия" может появиться новая функция - возможность сгенерировать справку о выздоровлении от коронавируса, которая будет действительна на протяжении 90 дней, и сертификат об актуальных результатах ПЦР-теста.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире "Завтрака с 1+1", передает ТСН.

По словам министра, предусмотрено, что справку о выздоровлении от коронавируса смогут получить все, кто перенес болезнь в течение последних 90 дней, однако окончательные детали еще согласовывались Минздравом.

Для того, чтобы такой документ сгенерировался в "Дие", врач должен внести данные о выздоровлении пациента в электронную систему здравоохранения.

"Если врач внес информацию о том, что человек болел COVID-19, "Дия" видит эту информацию. На основе этого формируется COVID-сертификат. В течение 90 дней он будет действовать. То есть, если человек болел десять дней назад, у него сертификат будет действовать 80 дней", - рассказал Федоров.

Напомним, в Украине на 75 дней сократили срок действия COVID-сертификатов о выздоровлении.

Также сообщалось, что Минцифры запускает детский COVID-сертификат в "Дие".