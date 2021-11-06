Кабинет министров Украины внес изменения Порядок формирования и использования сертификата, подтверждающего вакцинацию от острой респираторной болезни Covid-19, отрицательный результат тестирования или выздоровление лица от указанной болезни.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Так, срок действия международных и внутренних сертификатов после выздоровления теперь сократили до 105 дней вместо 180 дней.

Также сообщается, что Covid-сертификат после выздоровления может быть сформирован не более двух раз за один календарный год.

Напомним, ранее "Страна" информировала о том, что глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий рассказал о планах властей ужесточить наказание для тех, кто изготавливает и использует поддельные COVID-документы. В некоторых случаях за подделку планируют сажать на восемь лет.

Кроме того, мы также сообщали, что в Украине запускают в приложении "Дия" новую версию ковид-сертификатов. Они будут удостоверять выздоровление после Covid-19 или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.