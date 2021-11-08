Сеть торговых центров "Эпицентр" продолжает оставаться флагманом ковид-диссидентства в Украине. Во время первого локдауна он демонстративно работал. А сейчас, в отличие от всех прочих торговых центров, которые торгуют не продовольственными товарами, не проверяет у посетителей ковид-сертификаты или ПЦР-тесты, как положено в "красной зоне".

В этом убедились журналисты "Страны", побывав в одном из "Эпицентров" в Киевской области.

Так, у входа в "Эпицентр" никто не проверяет каких либо COVID-документов. Здесь даже температуру никто посетителям не меряет.

Охранник который стоит у входа может попросить, надеть защитную маску тех посетителей у которых ее нет. Других карантинных ограничений и требований к посетителям в "Эпицентре" нет.

Напомним, в марте в Киеве, где вступили в силу жесткие карантинные ограничения, продолжали работать сеть гипермаркетов "Эпицентр". Посетители игнорируют ограждения и могут свободно выбрать необходимый им товар.

Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что строительные магазины, кроме "Эпицентра", сами приняли решение не работать.

Кроме этого, ранее в Украине вспыхнул скандал, после того, как президент Владимир Зеленский встретил гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом из Китая, который доставил самолет Ан-225 "Мрия". Как выяснилось позже, медицинские маски из него оказались на прилавках сети строительных гипермаркетов "Эпицентр".