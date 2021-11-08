COVID-сертификат о выздоровлении, который в ближайшие дни должен появиться в "Дии", может быть сформирован на 15-й день после установления диагноза. Об этом говорится в постановлении Кабмина от 4 ноября. Действовать документ будет в течение 105 дней от начала болезни, т. е. с момента его формирования останется только 90 дней. Изначально Кабмин утвердил 180 дней действия сертификата, но затем ограничил этот срок 105 днями.

Это закреплено изменениями в порядок формирования и использования COVID- сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19, а также негативный результат тестирования или выздоровления лица от этого заболевания.

Принятые изменения также предусматривают, что COVID-сертификат может быть сформирован не более двух раз за один календарный год (при наличии технической возможности учета сформированных COVID-сертификатов).

Напомним, Рада разрешила украинцам регистрировать место жительства в "Дие" и отменила прописку в паспортах.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Дие" разрешили распечатывать ковид-сертификаты после 1 прививки и без биометрического паспорта.