За прошлые сутки в Украине коронавирус обнаружили у 13 068 человек. Число новых случаев болезни снижается в нашей стране четвертый день подряд.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook пресс-службой Минздрава.

Общее число случаев Covid-19, зафиксированных в Украине за все время пандемии, достигло 3 088 501. Из них 72 557 оказались летальными. 2 520 956 украинцев выздоровели.

За прошлые сутки заразились 13 068 человек, среди них 790 детей и 145 медиков. В больницы вчера попали 3 532 человека. Выздоровели 8 200 пациентов с Covid-19, умерли - 473 человека.

Кроме того, 7 ноября в нашей стране сделали 85 083 прививки от коронавируса. 51 603 человека получили первую дозу вакцины, 33 480 - вторую дозу.

Напомним, "Страна" писала о том, что Украина оказалась на втором в мире месте по суточной смертности от коронавируса по итогам субботы, 6 ноября. Также наша страна заняла шестое в мире место по приросту заражений.

Также мы сообщали о том, что Волынская область с понедельника, 8 ноября, официально переходит в красную зону карантина. Таким образом локдаун теперь действует в Киеве и еще 16 областях Украины.

Кроме того, мы писали о том, что министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце прошлой недели заявил, что Украина вышла на пик заболеваемости новой волны коронавируса.