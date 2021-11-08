В Киеве прививку от коронавируса можно сделать в Патриаршем соборе. Там открылся пункт вакцинации, который работает ежедневно.

Об этом сообщается на сайте собора.

Пункт вакцинации в Патриаршем соборе, который находится на улице Никольско-Слободской, 5, работает ежедневно. Прививки в нем делают с 10:00 до 17:00.

Какие именно вакцины доступны в данном пункте вакцинации, не уточняется.

Напомним, "Страна" писала о том, что ранее в Минздраве пообещали, что пункты вакцинации будут работать в ТРЦ для всех желающих и в "красных" зонах карантина. При этом согласно действующим правилам локдауна, посещать торгово-развлекательные центры можно только при условии 100% вакцинации против коронавируса или наличия действующего отрицательного теста на Covid-19.

Также мы сообщали о том, почему в Украине стало проблематично вакцинироваться препаратом Pfizer и есть ли способы привиться быстро.

Кроме того, мы писали, что на прошлой неделе в Киеве открылись первые пункты поддержки "Дии", в которых украинцам помогут генерировать ковид-сертификаты. Позже Минздрав планирует открыть офлайн пункты помощи во всех регионах.