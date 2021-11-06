Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук, который стал известным благодаря своей антивакционной позиции, сегодня, 6 ноября, приценивался к новым машинам в салоне "Тойоты".

Видео в сети появилось в сети 6 ноября.

"Слуга народа"-антивакцинатор Юрий Камельчук сегодня приценивался к новым машинам в салоне "Тойоты". Смотрел тачки приличные - стоимость от миллиона гривен (Camry) и выше (Land Cruiser и Prado). К слову, депутаты от "Слуги народа" довольно часто покупают в последнее время автомобили. То один, то второй вносят покупки в декларации. На официальную депутатскую зарплату, понятно, так не погуляешь", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" узнала о том, почему нардеп Юрий Камельчук считает коронавирус выдуманной болезнью. Он уверен, что пандемию и страх перед болезнью нагоняли искусственно, поскольку статистика заболеваемости и смертности в Украине и других странах мира сейчас ниже, чем в прошлом году.

Также мы сообщали о его заявлении о том, что Камельчук готов тратить 4000 грн в месяц на ПЦР-тесты, но вакцинироваться не будет.