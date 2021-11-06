Апелляционный суд в Соединенных Штатах приостановил действие требования об обязательной вакцинации от COVID-19 работников компаний со штатом более 100 сотрудников. Судьи аргументировали такой шаг "серьезными законодательными и конституционными" проблемами.

Об этом сообщает издание National Post.

Решение о заморозке решения администрации президента США Джо Байдена об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников компаний, штат которых превышает 100 человек, принял федеральный апелляционный суд Пятого округа.

При этом суд объяснил свой вердикт тем, что требование вызывает "серьезные законодательные и конституционные вопросы".

"Таким образом, действие правила приостанавливается до дальнейшего решения суда по данному вопросу", - пишет издание.

По данным National Post, решение суд принял после того, как многочисленные штаты подали иски против нового правила. Оно должно вступить в силу 4 января.

Между тем, с понедельника, 8 ноября, в Украине представителей некоторых профессий без вакцинации от коронавируса будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Это касается работников органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также заведений образования.

Более того, Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, которым нужно получить обязательную прививку против COVID-19.