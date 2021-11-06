В понедельник, 8 ноября, для украинских чиновников и учителей наступает дата "Ч". Именно с этого дня тех, кто не прошел вакцинацию (хотя бы одной дозой) начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Исключение, согласно приказу Минздрава, - те, кто имеет противопоказания к вакцинации и подтвердят это соответствующим медицинским заключением.
Стоит отметить, что среди украинцев, которые могут оказаться в списках на отстранение, сейчас - настоящая паника. Люди лихорадочно ищут выход из ситуации - как не остаться без работы, и, главное, денег.
"У меня телефон весь день красный. Звонят полицейские, пожарные, следователи, представители местных администраций со всей страны. Вопрос один - что делать?", - говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.
Отметим, что переживают по этому поводу не только те, кто может остаться без работы и зарплаты, но и работодатели.
"Тут главное - не наломать дров. Если формально пойдем по приказу Минздрава, и начнем отстранять людей, то, во-первых, кто работать будет, а во-вторых - не нарвемся ли на судебные иски. Ну а если не отстранять, могут выписать штраф уже на нарушение приказа Минздрава - 34 тысячи", - говорит ректор Харьковского технологического университета ШАГ Виталий Зайцев.
Опасения работодателей не случайны. Как говорит Кравец, отстранение человека от работы и лишение его зарплаты нарушает целый ряд действующих нормативных актов, в том числе, несколько статей Уголовного кодекса, по которым светит до трех лет лишения свободы.
Впрочем, лазейки и для работодателей и для невакцинированных работников есть.
Разбирались, как будут отстранять от работы учителей и чиновников с 8 ноября, и какие могут быть нюансы.
Как будут отстранять от работы
Сотрудница одного из ведомств киевлянка Ирина пока не сделала ни одной дозы.
"Формально под противопоказания я не подпадаю, но здоровье слабое, боюсь еще больше его ухудшить. Может, когда-то решусь вакцинироваться, но пока - нет. В последний месяц на работе пришлось выдержать настоящий натиск начальства. Буквально каждый день спрашивали, когда же сделаю прививку, уговаривали и даже грозились премии лишить. Но сегодня предупредили - с понедельника могу не выходить, зарплату не начислят. Я в шоке, если честно, даже не знаю, что теперь делать и за что буду жить", — говорит нам Ирина.
По ее словам, у них собралась целая группа "антивакцинаторов", которые спешно пытаются что-то придумать.
8 ноября вступает в силу приказ Минздрава "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат профилактическим прививкам" В нем есть пункт о том, что невакцинированные отстраняются от работы без сохранения зарплаты. В свое время этот приказ наделал много шума, а о его законности юристы подвергают сомнению и сейчас.
Тем не менее, документ официально вступает в силу, и по этому поводу Минздрав уже выдал разъяснения, напомнив, кто прямо с понедельника рискует остаться без работы и зарплаты.
Это касается работников:
- центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов
- местных государственных администраций и их структурных подразделений
- Учреждений высшего, последипломного, профессионального (профессионально=- технического), общего среднего, в том числе, дошкольного, внешкольного образования и других образовательных учреждений вне зависимости от формы собственности.
"Работники указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одну прививку против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки", - говорится в сообщении Минздрава.
Но на самом деле вопросов по реализации нововведений - масса. Непонятно как именно отстранять людей, нужно ли им писать заявления или работодатель должен проводить это приказом.
На пресс-конференции по поводу нововведений и.о главы Госслужбы по вопросам труда Игорь Дегнер сказал, что к ним поступает много обращений так как нет полного понимания как должно проходить отстранение. "Хотел бы развеять миф - не прохождение вакцинации - это не повод для увольнения. Работодатель не имеет права увольнять такого работника. Если такие ситуации будут - большая просьба работников, чьи права нарушат, обращаться в Госслужбу по вопросам труда и мы будем принимать меры и привлекать виновных к отвественности", - пообещал он.
Впрочем, отстранение (с сохранением рабочего места, но без зарплаты), по его словам, вполне законно.
Он уточнил, что в кодексе законов о труде есть пункт об отстранении от работы с перечислением оснований. Среди них, в частности, статья 12 закона о защите населения от инфекционных болезней, в которой говорится, что работодатель обязан отстранить работника, который уклоняется от прохождения профилактической вакцинации, - отметил Дегнер. Этот пункт, к слову, достаточно спорный. Там ничего не сказано о вакцинах от коронавируса, которые используются по схеме экстренного применения, то есть, по-сути, являются экспериментальными препаратами.
По процедуре отстранения Тнгнер признает, что законодательно она не прописана.
Но пояснил следующее: работодатель должен зафиксировать факт отказа работника от прохождения вакцинации. При этом работодатель также должен предоставить работнику максимум информации о вакцинации, и "способствовать ее прохождению".
Министерство экономики выдало свои разъяснения по алгоритму отстранения от работы для работодателей
1.Работодатель должен информировать сотрудников о:
- необходимости получить вакцину от ковид
- возможных местах вакцинации
- правовых последствия отказа от вакцинации
2. По возможности провести мероприятия по организации вакцинации
3. Задокументировать путем составления соответствующего акта случаи уклонения или отказа от вакцинации, а в случае наличия противопоказаний к вакцинации у сотрудника, получить копию соотвествующий справки
4. В случае наличия задокументированных фактов отказа от вакцинации и если с момента вступления в силу норм приказа Минздрава №2153 работник продолжает уклоняться от вакцинации, работодатель отстраняет его от работы о чем должен быть соответствующий приказ (распоряжение) с обязательным его доведением до сотрудника. Срок отстранения - до исчезновения причин, которые его спровоцировали. То есть, до момента вакцинации
5. Получение одной дозы не считается уклонением от вакцинации
6. Вопрос оплаты периода отстранения нужно решать с учетом норм части первой статьи 94 КЗоТа и части первой статьи 1 закона "Об оплате труда".
Поскольку на время отстранения работник временно освобождается от исполнения своих трудовых обязанностей и не выполняет работу, то по общему правилу такому работнику зарплата не начисляется. В то же время коллективным или трудовым договором, решением работодателя в рамках его компетенции может быть предусмотрено другое, - говорится в пояснениях Минэкономики. "То есть, можно при согласии работодателя внести изменения в трудовое соглашение и предусмотреть оплату", - говорит Кравец.
По тем, кто уже переболел, но не вакцинировался, - отдельная тема.
Главный санитарный врач Игорь Кузин уточнил, что они могут выходить на работу по справкам о выздоровлении от врача (справка будет действовать три месяца с момента выздоровления). Но загвоздка в том, что форма такой справки еще официально не утверждена - на данный момент она в Минюсте, и, по словам Кузина, должна появиться в финальной версии в понедельник, 8 ноября.
Через "Дию" эта справка генерироваться не будет - нужно будет идти к семейному врачу, то есть, в понедельник те, кто переболел, если и могут прийти на работу, то явно с опозданием - прежде придется отсидеть очередь к врачу. Что касается "Дии", по справка о выздоровлении там тоже должна скоро появиться - Минцифры закачивает разработку. Но когда именно все заработает, Кузин не уточнил.
Еще один интересный момент - по дистанционке. Как заявили в Гоструда, дистанционка (а на ней сейчас работают многие учебные заведения) не спасет невакцинированных педагогов - их все равно должны отстранять от работы без сохранения зарплаты. "Дистанционная, удаленная, надомная работа - это просто режимы работы. Обязанность работодателя - отстранить невакцинированных сотрудников, без исключений по режимам работы", сказали в Гоструда. И напомнили о штрафах за нарушения этого требования - от 34 тысяч до 170 тысяч для работодателя.
То есть, невакцинированный учитель по идее даже не может сесть за экран компьютера и провести урок дистанционно. Как и оправить детям домашние задания по вайберу. По крайней мере, платить за это ему все равно не будут.
"Вот это уже, как минимум, странно - ковид что, через интернет передается" - иронизирует Зайцев.
"А кто работать будет?"
Впрочем, среди работодателей, которым с понедельника придется "зачищать" коллективы и оставлять людей фактически без средств к существованию, нет единства. Некоторые говорят, что будут отстранять невакцинированных, как того требует приказ Минздрава, другие намекают на разного рода "варианты".
Директор учебно-воспитательного комплекса "ОРТ" (школа №141) Юрий Киньков говорит, что будет отстранять сотрудников без вакцинации. "Это норма действующего приказа Минздрава, она обязательна к выполнению. По тем учителям, которых придется отстранить будет замена, но это очень сложно. Пытаемся решить этот вопрос", - говорит Киньков.
Вячеслав Зайцев добавил, что с заменой - главная проблема. "Кто будет работать вместо отстраненных людей? Где я должен искать преподавателей. Замена возможна не всегда, если человек уже работает на 1,5 ставки, дооформить ему по часам уже ничего не получится", — говорит Зайцев.
Как пояснил нам мэр Славуты (Хмельницкая область) Василий Сидор, они в школах вопрос отстранения ультимативно не ставят. "Нам крайности не нужны. Кто из учителей не вакцинирован, а таких не так много, мы предлагаем написать заявление на свой счет или уйти в оплачиваемый отпуск", - говорит он.
Но непонятно, как быть, к примеру, с работниками образовательных учреждений, по которым нет замены.
Нанять нового человека нельзя, так как отстранение от работы - это не увольнение, и рабочее место сохраняется, хоть зарплату и не будут начислять.
"К примеру, вместо охранника или технички что будет работать? Учителей им на замену поставлю?", - возмущается директор одной из киевских школ.
По данным, которые обнародовал в своем Telegram министр образования Сергей Шкарлет, на сегодня вакцинировано ;по крайней мере, одной дозой) по системе дошкольного образования - около 88%, среднего школьного - около 92%, профессионального - около 91%, предвысшего - 89%, высшего - 81%. То есть, под остранение, учитывая, что в образовательной системе работает порядка 500 тысяч педагогов, то даже несколько процентов отсраненных от работы - это тысячи людей.
Что касается чиновников, то по их отстранению мэры не столь охотно рассказывают подробности как по тем же учителям.
"Мы готовились по вакцинации. В последние два месяца проводили работу, одних уговаривали, другим ультимативно доводили, но в итоге вакцинация работников местной администрации - почти 100%", - рассказал нам мэр Новой Каховки Владимир Коваленко.
То есть, по его словам, отстранять просто некого. Об этом же говорит и Василий Сидор. "Практически все вакцинированы", - утверждает он.
Впрочем, на самом деле процент вакцинировванных среди чиновников примерно такой же, как и по учителям - до 80-90% получили первую дозу.
То есть, армия отстраненных от работы также может оказаться внушительной. Кто подхватит их обязанности, - вопрос открытый.
"Нам сказали, что распределят по другим сотрудникам. Но дополнительно это оплачиваться не будет", — пояснили нам в одном из ведомств.
Суды или обещание вакцинироваться "когда-нибудь"
Стоит отметить, что юристы еще на этапе появления постановления Минздрава по обязательной вакцинации говорили о его незаконности.
Это же они заявляют и по поводу отстранения от работы с лишением зарплаты.
"Напомню работодателям, что отстраняя людей от работы по схеме Минздрава, они рискуют нарушить сразу несколько действующих законодательных актов.
Во-первых, очень большие вопросы к закону о защите населения от инфекционных болезней, на который ссылаются в Минздаве, пытаясь аргументировать отсранение людей от работы.
Там действительно есть норма о том, что сотрудники определенных сфер, у которых нет профилактических вакцин, могут быть отстранены от работы в порядке, предусмотренном законодательством. Но вся загвоздка в том, что такого порядка в действующем законодательстве просто нет.
Зато есть норма трудового права, которая гласит, что о существенных изменениях условий труда работодатель должен уведомить не позже чем за 2 месяца. То есть, если до 8 сентября работодатель вам ничего не сообщил, то 8 ноября отстранение от работы - незаконно", -говорит Кравец.
Также, по его словам, отстранение от работы может подпадать под действие сразу нескольких статей Уголовного кодекса.
"Это, в частности, статья 161 о дискриминации на религиозной, расовой почве или по состоянию здоровья, статья 172 о грубом нарушении трудового законодательства, статья 173 о грубом нарушении трудового договора, статья 175 о невыплате заработной платы. Меры наказания предусматривают, в основном, штрафы, но в случае массовых нарушений речь может идти о лишении свободы на срок до трех лет", - добавил Кравец.
Кравец считает, что многие, кого не допустят к работе с понедельника, пойдут прямиком в полицию и суды, и имеют все шансы отстоять свое право на труд и зарплату, - говорит Кравец.
О возможных судебных исках к работодателям говорит и Зайцев. С одной стороны работодателям грозят громадные штрафы от Гоструда, с другой - массовые судебные иски от сотрудников.
"Я не исключаю возможность судебных исков. Слишком много нюансов возникает. Плюс есть еще вариант обжалования самого постановления Минздрава", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.
Максим Могильницкий - управляющий партнёр АО "Могильницкий и партнеры" говорит, что работники могут в судебном порядке обжаловать свое отстранение, поставив вопрос о взыскании среднего заработка за период вынужденного прогула.
"Но вот позицию суда с данном вопросе предсказать не берусь. Допускаю, что практика будет заметно разниться. Ведь при кажущейся схожести, каждый случай отстранения будет уникальным. В центре правового анализа непременно окажется приказ об отстранении, а также основания, прописанные в нем. Наличие у работника противопоказаний и реальной возможности получить соответствующий медицинский документ также будут иметь серьезное значение. Насколько мне известно, еще вчера форма такого документа утверждена не была (к понедельнику ее обещают - Ред). Проблема в том, что судебные тяжбы, к сожалению, влетят в копеечку, которая у лишенных зарплаты украинцев найдется едва ли.
Что же касается отстранения и лишения средств к существованию людей, работающих дистанционно, то эту меру считаю абсурдной. Зачем отнимать кусок хлеба у тех, кто физически с гражданами не контактирует?", - отмечает Могильницкий.
Впрочем, власти, давая отмашку на отстранение невакцинированных от работы, тут же создает и лазейку - как обойти новые нормы.
Следуя алгоритму от Минэкономики, работники могут просто написать, что они не против вакцинации и собираются ее пройти, без уточнения даты. "Как-нибудь в следующей жизни, главное пообещать. В этом случае задокументировать отказ или уклонения от вакцинации будет уже нельзя. Следовательно, нет и повода для отстранения от работы", - говорит Кравец.