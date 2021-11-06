Правительство Австрии из-за всплеска заболеваемости с 8 ноября вводит более жесткие карантинные ограничения. В Австрии гражданам без прививки от коронавируса запретят посещать кафе, рестораны, парикмахерские, гостиницы и участвовать в собраниях, где находится более 25 человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Вначале будет действовать четырехнедельный переходный период - в это время в упомянутые учреждения смогут попасть вакцинированные одной дозой с отрицательным ПЦР-тестом. Однако позже вход позволят только полностью вакцинированным гражданам и людям, которые недавно выздоровели.

На данный момент около 64% жителей Австрии полностью привиты, что соответствует средним показателям ЕС, но в то же время это один из самых низких показателей в Западной Европе.

При этом многие австрийцы скептически относятся к вакцинации, как и ультраправая Австрийская партия свободы – третья по величине политсила в парламенте.

Суточное число новых случаев инфицирования в Австрии в пятницу, 5 ноября, достигло 9 388, почти приблизившись к рекорду в 9 586, установленному год назад. В связи с этим в правительстве заявили, что ожидают новый пик заболеваемости в ближайшие дни.

Несмотря на четвертую волну коронавируса, австрийские политики намерены спасти предстоящий зимний курортный сезон в стране. Впрочем, пока горнолыжные курорты также подпадают под ограничения.

Ранее мы писали о том, что в столице Австрии Вене пункт вакцинации от коронавируса открыли в местном борделе Funpalast. Первым пришедшим на вакцинацию посетителям дарили сертификаты на бесплатное посещение сауны.

Летом пункт вакцинации открыли в главном католическом храме Австрии - соборе святого Стефана, прививки делали под аккомпанемент органа.