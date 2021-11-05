В Швейцарии с начала 2021 года по меньшей мере 155 человек умерли после прививки от коронавируса. А число сообщений о негативных побочных эффектах вакцинации достигло 9,8 тысяч.

Такую статистику привело 5 ноября швейцарское агентство терапевтической продукции Swissmedic.

"В 155 серьезных случаях люди умерли в разное время по прошествии вакцинации. Несмотря на совпадение по времени, нет конкретных доказательств того, что причиной смерти стала именно прививка", - сказано в сообщении.

Также в агентстве добавили, что к 3 ноября было изучено 9 834 сообщения о предполагаемых побочных реакциях на вакцинацию против коронавируса. Большинство случаев, 6 438, или 65,5%, были нетяжелыми, а 3 396 (или 34,5%) квалифицированы как серьезные побочки.

Около половины отчетов о негативных реакциях на уколы сделали специалисты-медики, 4 909 отчетов (49,9%) поступили непосредственно от пострадавших.

Возраст пострадавших от побочных эффектов в среднем составляет 52,6 года, из них 13,6% людей - 75 лет и старше. В случаях, классифицированных как серьезные, средний возраст пострадавших составлял 55,4 года. Средний возраст умерших после прививок - 79,8 лет.

Большая часть отчетов касалась женщин, в некоторых отчетах не указывался пол пострадавших.

6777 (68,9%) сообщений о побочках и смертях относятся к вакцине Spikevax от компании Moderna (она наиболее часто используется в Швейцарии, примерно в 65% случаев). И 2835 (28,8%) относятся к вакцине Comirnaty от Pfizer/BioNTech (на нее приходится около 34% введенных доз вакцины).

Информация о побочных эффектах и смертях после прививок поступает из разных стран с самого начала вакцинации и до сих пор. Так, в сентябре после вакцинации от коронавируса в украинской Буче умер 19-летний студент.

А в конце октября в Южной Корее после прививки Pfizer скончался старшеклассник.