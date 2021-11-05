На новогодние каникулы украинские горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от коронавируса туристов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на слова министра МОЗ Виктора Ляшко в пятницу, 5 ноября.

"На Новый год горнолыжные курорты будут работать только для вакцинированных от коронавируса туристов. Канатные дроги и подъемники тоже будут работать только для вакцинированных", - сказал министр здравоохранения Украины.

Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав разрабатывает систему, которая предусматривает, что на зимние каникулы туристам не нужно будет все время показывать сертификаты о вакцинации. Возможно, будет разработана модель, при которой туристам при поселении в отель будут выдавать браслет, в который в цифровом виде будет "зашита" информация о вакцинации.

По словам министра, сейчас в Украине эпидситуация "стабилизировалась на высоком уровне".

Ранее "Страна" сообщала, что с понедельника, 8 ноября, украинцев без вакцинации от коронавируса будут отстранять от работы без сохранения зарплаты. Это касается работников органов исполнительной власти, местных госадминистраций и их территориальных органов, а также заведений образования.

Также мы писали, что Министерство здравоохранения Украины планирует расширить перечень профессий, которым нужно получить обязательную прививку против COVID-19. В него планируют добавить работников сферы социальных услуг; сотрудников организаций защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, учреждений, организаций, которые включены в список объектов критической инфраструктуры.