В пятницу, 5 ноября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который позволит украинцам декларировать место проживания онлайн с помощью единого государственного портала "Дия" и отменяет записи и прописке в паспортах.

Законом вводятся нормы о декларировании места жительства взрослого и ребенка онлайн, при помощи приложения "Дия". При этом, декларирование места жительства лица не является основанием, в частности, для подтверждения права на проживание в жилье, вселения лица в жилье или выселения из него.

"За" соответствующий законопроект №5463 проголосовали 238 народных депутата.

Согласно законопроекту №5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства № 5463 о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства с помощью "Дии". Теперь украинцы смогут менять место регистрации в "Дие".

Кроме того, законопроект отменяет штампы в паспорте и выписки из ID-карты о прописке и определяет возможность получения услуг в электронной форме, перечень всех необходимых документов и сведений, необходимых для декларирования/регистрации места проживания, запрет требовать для декларирования или регистрации места проживания представления лицом других, чем предусмотренных этим законопроектом, документов.

Теперь реестры территориальных общин будут функционировать только в электронной форме и обмениваться информацией между собой и с государственными реестрами в автоматическом режиме.

Закон вступает в силу 1 декабря 2021 года, но ряд его положений вступят в силу 1 марта 2022 и 1 июня 2022 года.

Напомним, в Минобороны анонсировали появление в "Дии" услуг для призывников и резервистов.

Также сообщалось, что в "Дие" появится возможность растаможки автомобилей.