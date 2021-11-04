Верховная Рада назначила главу Гостаможни Павла Рябикина министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вместо уволенного накануне Олега Уруского.

"За" соответствующее решение проголосовали 237 нардепов в ходе заседания в четверг, 4 ноября.

Голоса распределились следующим образом:

"Слуги народа" - 197;

"За будущее" - 14;

"Доверие" - 19;

внефракционные депутаты - 7.

Напомним, днем ранее Верховная Рада вчера уволила сразу пятерых членов правительства - первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, вице-премьера Олега Уруского, главу Минобороны Андрея Тарана, министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова.

Сегодня Рада уже поддержала кандидатов, которые заменят уволенных министров. Ирину Верещук назначили вице-премьером по делам оккупированных территорий, Алексея Резникова министром обороны Украины, а первым вице-премьером и министром экономики стала Юлия Свириденко.

Также мы писали о скандале, который сегодня произошел в ходе заседания парламента.