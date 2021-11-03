В рамках гармонизации украинского законодательства, касающегося оборота, безопасности и качества пищевых продуктов, с нормами Евросоюза, Верховная Рада может запретить продажу на продовольственных рынках грибов. Если нардепы поддержат инициативу, то торговать можно будет только грибами, выращенными промышленным способом на предприятиях, а не собранными в лесу самостоятельно.

Такие правила содержит проект закона №6248 о пищевых продуктах и других объектах санитарных мероприятий, зарегистрированном в парламенте 1 ноября. Сегодня документ отдан для ознакомления.

Инициаторами проекта являются премьер-министр Денис Шмыгаль, глава комитета Рады по аграрной и земельной политике Николай Сольский, нардепы Михаил Радуцкий, Дмитрий Наталуха, Анастасия Радина, Олег Бондаренко, Юрий Аристов (все из "Слуги народа"), а также Иванна Климпуш-Цинцадзе (из "Евросолидарности").

Помимо этого, в законопроекте сказано, что мясо животных и птиц, рыбу, мед, яйца, молоко и молокопродукты, продукты растительного происхождения могут быть допущены к продаже на рынках только после исследования в аккредитованной лаборатории, находящейся на рынке.

В сентябре "Страна" сообщала, что Рада сделала первый шаг на пути к запрету пальмового масла в продуктах.

Мы также писали о решении парламента касательно того, какие продукты в Украине можно называть органическими.