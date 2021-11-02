В Верховной Раде намерены усовершенствовать функционирование Единого государственного реестра ветеранов войны и ввести электронное удостоверение ветерана.

Принятие соответствующего законопроекта №5694 за основу поддержали 291 народный депутат на внеочередном пленарном заседании во вторник, 2 ноября.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Законопроект предлагает закрепить на законодательном уровне возможность использовать отображение в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении, в частности, ветерана войны и пострадавшего участника Революции Достоинства, а также наладить автоматизированный информационный обмен между Единым государственным реестром ветеранов войны и системами, реестрами и банками данных, администраторами которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Согласно пояснительной записке, на сегодняшний день Министерство по делам ветеранов Украины организует разработку и внедрение Единого госреестра ветеранов войны и электронного удостоверения ветерана войны "е-удостоверение ветерана".

В настоящее время из-за отсутствия законодательного урегулирования вопроса такого информационного обмена Единого госреестра является невозможным. Граждане Украины также не могут использовать "е-удостоверение ветерана" как аналог соответствующего удостоверения в форме книжечки.

По данным авторов законопроекта, количество граждан Украины соответствующих категорий составляет около 1,2 миллиона человек.

Ранее "Страна" сообщала, что в приложении "Дия" появятся сервисы для ветеранов. Над их запуском работают Минцифры и Министерство ветеранов. Запуск новых сервисов запланирован на 2022 год. Ветеранам, у которых есть данные в реестрах, будет доступен раздел с информацией об их статусах и льготах.

Также мы писали, что Кабинет Министров Украины принял постановление об удаленной идентификации пенсионеров, которых в нашей стране около 11 миллионов.Таким образом, согласно постановлению, чтобы подтвердить свое право на выплаты, пенсионерам не нужно будет лично идти в пенсионный фонд. Для этого достаточно будет пройти идентификацию через электронный кабинет в приложении "Дия".