Правительство внесло изменения в положение о порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны. Соответствующий проект по инициативе Министерства по делам ветеранов был принят 8 сентября на заседании Кабмина.

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно изменениям, отныне удостоверение члена семьи погибшего будут выдавать детям погибшего (умершего) ветерана после достижения 14-летнего возраста.

Кроме этого, в положение внесли изменения, касающиеся использования необходимой информации из Единого государственного реестра ветеранов войны для проверки сведений о членах семей погибших (умерших) ветеранов.

"Сегодня органы социальной защиты лишены возможности эффективно осуществлять верификацию достоверности информации, представленной лицами, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Внедрение такой верификации будет способствовать совершенствованию подхода к социальной защите этих лиц и оптимизации бюджетных расходов", - заверила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Также руководительница ведомства объяснила, что каждый гражданин Украины, достигший четырнадцатилетнего возраста, уже имеет неполную гражданскую дееспособность, поэтому возникает необходимость выдавать детям погибших (умерших) ветеранов удостоверение члена семьи погибших именно с 14 лет.

Постановление было согласовано совместно с Министерством цифровой политики, Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством социальной политики и Министерством юстиции.

Летом "Страна" писала о предложении Кабмина изменить правила получения денежной помощи ветеранам к 9 мая и урезать суммы этой помощи.

Мы также сообщали, что правительство создало Украинский ветеранский фонд, который хотят наполнить сотнями миллионов гривен.