На пленарном заседании 4 ноября Верховная Рада рассмотрит правительственные кадровые назначения. Будут обсуждаться кандидатуры на посты глав четырех министерств.

Об этом написал в своем Телеграм-канале представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Нардепы рассмотрят следующие назначения:

Алексея Резникова - на должность министра обороны Украины;

Ирины Верещук - на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Юлии Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики.

Ранее "Страна" сообщала, что фракция "Слуги народа" официально направила в Кабмин предложения о внесении на вакантные должности в правительстве упомянутые Мельничуком фамилии.

Все эти персоны мы анонсировали еще 1 ноября как наиболее вероятных преемников на вакантные должности.

Мы также приводили объяснение Давида Арахамия замены ушедшего в отставку Алексея Любченко на Юлию Свириденко тем, что так-де будет лучше для гендерного баланса.