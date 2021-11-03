В четверг Рада рассмотрит назначение четырех новых министров, предложенных "слугами"
На пленарном заседании 4 ноября Верховная Рада рассмотрит правительственные кадровые назначения. Будут обсуждаться кандидатуры на посты глав четырех министерств.
Об этом написал в своем Телеграм-канале представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.
Нардепы рассмотрят следующие назначения:
- Алексея Резникова - на должность министра обороны Украины;
- Ирины Верещук - на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;
- Павла Рябикина - на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Юлии Свириденко - на должность первого вице-премьер-министра – министра экономики.
Ранее "Страна" сообщала, что фракция "Слуги народа" официально направила в Кабмин предложения о внесении на вакантные должности в правительстве упомянутые Мельничуком фамилии.
Все эти персоны мы анонсировали еще 1 ноября как наиболее вероятных преемников на вакантные должности.
Мы также приводили объяснение Давида Арахамия замены ушедшего в отставку Алексея Любченко на Юлию Свириденко тем, что так-де будет лучше для гендерного баланса.