Экс-глава Минреинтеграции Алексей Резников перед своим назначением на пост главы Минобороны объявил, что покидает пост первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Об этом он сообщил сегодня, 3 ноября, на заседании парламента.

"В Трехсторонней контактной группе, я думаю, что уже не буду принимать участие в качестве члена делегации. Есть глава делегации Леонид Кравчук и заместитель Александр Мережко, они будут продолжать. Но принципиальное решение о формировании возможного обновленного состава делегации принимает президент", - заявил Резников.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что Верховная Рада Украины отправила в отставку Алексея Резникова с должности вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На его место в четверг планируют поставить Ирину Верещук, которая сегодня, 3 ноября, рассказала, чем она займется на посту главы Минреинтеграции.

Тем временем фракция "Слуга Народа" официально направила в Кабмин предложения о внесении на вакантные должности в правительстве. Среди кандидатов: Ирина Верещук - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Юлия Свириденко – на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины, Павел Рябикин – на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Чуть позже представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук сообщил, что президент страны Владимир Зеленский подал кандидатуру Резникова на пост главы Минобороны.