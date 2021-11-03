Ирина Верещук рассказала, чем она займется на посту главы Минреинтеграции, куда ее планируют назначить в этот четверг.

Об этом Ирина Верещук рассказала на своей странице в Facebook.

"Я начну с того, что проведу аудит состояния выполнения Министерством своих задач согласно профильным законам, указам президента, актам Кабмина, решениям СНБО и тому подобное. Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Также следует четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ", - сообщила Верещук.

Она считает, что Министерство по реинтеграции должно быть "генератором мягкой силы на направлении работы с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса". Свои приоритеты на посту она изложила в таких тезисах:

Реинтеграция уже сегодня через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях.

Фокус на молодежи.

Мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на близлежащих территориях.

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что вице-премьер-министр и министр по вопросам оккупированных территорий Резников подал заявление об отставке, на его место хотят назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук (ранее ее кандидатуру тоже рассматривали на пост министра обороны).