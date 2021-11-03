Ирина Верещук готовится стать главой Минреинтеграции. Фото: Ирина Верещук/Facebook

Ирина Верещук рассказала, чем она займется на посту главы Минреинтеграции, куда ее планируют назначить в этот четверг.

Об этом Ирина Верещук рассказала на своей странице в Facebook.

"Я начну с того, что проведу аудит состояния выполнения Министерством своих задач согласно профильным законам, указам президента, актам Кабмина, решениям СНБО и тому подобное. Надо понять, где мы сейчас находимся в плане выполнения профильных стратегий. Также следует четко оценить степень реализации тех или иных профильных проектов и государственных программ", - сообщила Верещук.

Она считает, что Министерство по реинтеграции должно быть "генератором мягкой силы на направлении работы с временно оккупированными территориями Крыма и Донбасса". Свои приоритеты на посту она изложила в таких тезисах:

  • Реинтеграция уже сегодня через информационное, гуманитарное, цифровое присутствие на временно оккупированных территориях.
  • Фокус на молодежи.
  • Мобилизация международной финансовой помощи на инфраструктурные проекты на близлежащих территориях.

Верещук - о планах в Мининтеграции. Скриншот сообщения в Фейсбуке

Напомним, ранее "Страна" сообщала о том, что вице-премьер-министр и министр по вопросам оккупированных территорий Резников подал заявление об отставке, на его место хотят назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук (ранее ее кандидатуру тоже рассматривали на пост министра обороны).

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.