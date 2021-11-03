Фракция "Слуга Народа" официально направила в Кабмин предложения о внесении на вакантные должности в правительстве.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Юлии Палийчук, спикера "слуг".

Кандидаты следующие:

1. Ирину Верещук (ныне нардеп) - на должность вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

2. Юлию Свириденко (ныне заместитель главы Офиса президента) – на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики Украины.

3. Павла Рябикина (ныне глава таможни) – на должность Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Среди этого списка не было кандидатуры Алексея Резникова на министра обороны потому что на этот пост кандидатов вносит в Раду не Кабмин, а президент.

Чуть позже представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук сообщил, что президент страны Владимир Зеленский подал кандидатуру Резникова на пост главы Минобороны.

Отметим, что все эти персоны уже были анонсированы "Страной" как наиболее вероятные преемники на вакантные должности.

Напомним, ранее Рада уволила главу Минобороны Андрея Тарана, министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко, вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, а также вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.