Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук, которая готовится возглавить Министерство по делам оккупированных территорий, задекларировала 400 тысяч гривен доходов от отчуждения недвижимого имущества.

Об этом свидетельствуют данные из ее декларации о существенных изменениях в имущественном состоянии, обнародованной в Едином государственном реестре.

В декларации указано, что 13 октября Верещук получила от гражданки Украины Ольги Смик 200 тысяч гривен за одну сделку и по сто тысяч грн за две остальные. При этом в документе не сказано, о каком именно недвижимом имуществе идет речь.

Напомним, днем ранее фракция "слуг народа" поддержала кандидатуру Алексея Резникова на министра обороны и Ирину Верещук на место министра по делам оккупированных территорий. Вместо нее в Раду зайдет следующий по списку "Слуги народа" - Сергей Кострийчук.

Ранее мы сообщали, чем известна Ирина Верещук.

Также рассказывали, что недавно руководитель аппарата СНБО продал матери недвижимость почти за 1,7 млн гривен. Речь идет об Сергее Гербеде. Недвижимость у него купила Галина Гербеда, которая является его матерью.