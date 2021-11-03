Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции.

За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов в ходе заседания в среду, 3 ноября.

Напомним, Резников был назначен на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины 4 марта 2020 года. Накануне Резников подал заявление об отставке.

Ранее мы писали о том, что Резникова планируют выдвигать на должность министра обороны. А его место в министерстве по делам ОТ займет Ирина Верещук.

После этого на заседании фракция "Слуги народа" одобрила кандидатуру Алексея Резникова на пост министра обороны.

Сегодня Рада поддержала увольнение первого вице-премьера Алексея Любченко и отправила в отставку министра экологии Романа Абрамовского.

Кроме того, на заседании 3 ноября парламентарии рассмотрят увольнение еще двух министров.

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