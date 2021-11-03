Верховная Рада Украины 322 голосами народных депутатов отправила в отставку министра окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

Решение приняли во время сессии 3 ноября.

Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года.

Ситуацию прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Его уволили за коррупционный беспредел с экологической инспекцией. На что Абрамовский честно признался, что был на посту министра в роли зиц-председателя, а кадры (в том числе и на экологическую инспекцию) ему спускали "сверху". То есть с Банковой. Но уволить решили его как "крайнего". А заодно и освободили для кого-то другого хлебное место", - говорится в сообщении.

19 октября в аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Абрамовского об отставке с должности министра. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования 20 октября, рассмотрев его заявление, рекомендовал парламенту определяться с принятием решения по этому поводу путем голосования в сессионном зале.

Как сообщалось, на сегодняшнем заседании Рада рассмотрит увольнение сразу пятерых министров. Также "Страна" подробно разбиралась в причинах смены министров и в том, кем их планируют заменить.