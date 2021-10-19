Во фракции "Слуга народа" подтвердили информацию "Страны" о том, что министр экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский подал в отставку.

Об этом сообщает спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук в своем Тelegram-канале во вторник, 19 октября.

"В Аппарат Верховной Рады поступило официальное заявление Романа Абрамовского об отставке с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в соответствии со ст.115 Конституции и ч.1 ст.18 Закона о Кабинете Министров Украины", - написала спикер.

Напомним, недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что если Абрамовский не будет выполнять указания президента Украины Зеленского, то он может лишиться должности министра экологии и природных ресурсов.

Также сообщалось, что народный депутат от "Слуги народа" днем ранее сообщил, что Абрамовский может написать заявление об отставке уже на текущей неделе.

Ранее "Страна" писала, что в декабре прошлого года Абрамовский уже подавал в отставку с должности министра. Однако потом встретился и поговорил с президентом Украины и премьер-министром и остался на должности.