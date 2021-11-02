Верховная Рада на пленарном заседании 3 ноября рассмотрит кадровые вопросы в правительстве, в частности увольнение сразу пятерых министров.

Об этом написал в своем Телеграм-канале представитель Кабинета министров в парламента Тарас Мельничук.

Нардепы обсудят увольнение следующих чиновников:

Романа Абрамовского - с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;

Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра, министра экономики;

Алексея Резникова - с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Олега Уруского - с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;

Андрея Тарана - с должности министра обороны.

О кадровых перестановках в Кабмине стало известно еще в конце октября. Абрамовский написал заявление об увольнении с должности министра 19 октября.

Уруский и Резников подали аналогичные заявления 1 ноября. А Любченко и Таран подали такие же заявления день спустя, 2 ноября.

"Страна" подробно разбирала, зачем Офис президента хочет перетасовать Кабмин.