На заседании 3 ноября Рада рассмотрит увольнение сразу пятерых министров
Верховная Рада на пленарном заседании 3 ноября рассмотрит кадровые вопросы в правительстве, в частности увольнение сразу пятерых министров.
Об этом написал в своем Телеграм-канале представитель Кабинета министров в парламента Тарас Мельничук.
Нардепы обсудят увольнение следующих чиновников:
- Романа Абрамовского - с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов;
- Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра, министра экономики;
- Алексея Резникова - с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Олега Уруского - с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности;
- Андрея Тарана - с должности министра обороны.
О кадровых перестановках в Кабмине стало известно еще в конце октября. Абрамовский написал заявление об увольнении с должности министра 19 октября.
Уруский и Резников подали аналогичные заявления 1 ноября. А Любченко и Таран подали такие же заявления день спустя, 2 ноября.
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