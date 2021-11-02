Во вторник, 2 ноября, первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

"Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в Аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - сказано в сообщении.

Напомним, вчера в отставку уже подали вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Резников, а также - вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский.

Также "Страна" писала, что вместо Любченко министром экономики планируют назначить заместителя главы Офиса президента Украины Юлию Свириденко, которая до прихода на Банковую была как раз первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее мы подробно анализировали, зачем Офис президента хочет перетасовать Кабмин на этой неделе, и рассказывали, кого еще планируют уволить в правительстве.