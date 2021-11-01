В понедельник, 1 ноября, вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подал заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Тelegram-канале.

"Вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", - написал Мельничук.

Ранее заявление об отставке по собственному желанию подал вице-премьер-министр и министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников.

Напомним, о том что Уруского могут отправит в отставку этой осенью в "слуге народа" сообщали еще в начале сентября.

Также "Страна" сообщала, что на должность вице-премьера по стратегическим отраслям промышленности вместо Олега Уруского могут назначить главу государственной таможни Павла Рябкина. По словам нашего источника, сам Рябкин очень хочет получить эту должность, но выдвинул ряд условий. В частности - контроль с его стороны за кадровой политикой Укроборонпрома.