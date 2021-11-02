Министр обороны Украины Андрей Таран, который занимал эту должность с 4 марта 2020 года, подал заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем телеграм-канале.

Напомним, "Страна" еще более недели назад сообщала, что на должность министра обороны Украины в ближайшее время хотят назначить нынешнего виде-премьера и министра по делам оккупированных территорий Алексея Резникова.

Резников близок к главе Офиса президента Андрею Ермаку (также как и планируемый к увольнению Андрей Таран), а его главной задачей станут выступления с разными заявлениями на военную тему перед публикой (с чем были большие проблемы у Тарана).

На место же Резникова, то есть министром оккупированных территорий, хотят назначить нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук (ранее ее кандидатуру тоже рассматривали на пост министра обороны).

Также сообщалось, что в отставку уже подали вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Резников, вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский и вице-премьер-министр и министр экономики Любченко.