Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять заявление об увольнении министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Такое же решение принято и в отношении министра экономики Украины Алексея Любченко.

Об этом в Telegram-канале сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Он заявил, что комитет поддержал заявление об увольнении вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруского по собственному желанию, а также увольнение министра экономики Украины Любченко.

Напомним, во вторник, 2 ноября, первый вице-премьер-министр и министр экономики Алексей Любченко подал в аппарат Верховной Рады заявление об отставке.

Как сообщалось, вчера в отставку уже подали вице-премьер и министр по вопросам оккупированных территорий Резников, а также - вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруский.

Также "Страна" писала, что вместо Любченко министром экономики планируют назначить заместителя главы Офиса президента Украины Юлию Свириденко, которая до прихода на Банковую была как раз первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Ранее мы подробно анализировали, зачем Офис президента хочет перетасовать Кабмин на этой неделе, и рассказывали, кого еще планируют уволить в правительстве.