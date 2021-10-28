В четверг, 28 октября, депутаты Закарпатского областного совета проголосовали за выражение недоверия председателю Алексею Петрову и досрочно сняли его с должности.

Об этом сообщает mukachevo.net.

Алексей Петров планировал перенести очередную сессию облсовета на другую дату, но присутствующие депутаты отказались и назначили временного председателя.

После этого несколько вопросов сняли с повестки дня, начался процесс тайного голосования за то, чтобы досрочно прекратить полномочия главы Закарпатского облсовета Алексея Петрова. За это решение проголосовало 35 депутатов, "против" никто не проголосовал.

Напомним, в прошлом году на заседании 25 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение губернатора Закарпатской области Алексея Петрова и назначение на его место бизнесмена Анатолия Полоскова.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года по результатам тайного голосования Закарпатский облсовет возглавил Петров. За него тогда проголосовали тридцать семь депутатов, а его оппонента Виктора Русина поддержали только семнадцать человек.