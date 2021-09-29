В среду, 29 сентября, Кабинет министров Украины уволил с должности главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка, в кабинете которого детективы НАБУ проводили обыски по делу о подозрении в хищении.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем Тelegram-канале.

Кроме увольнения Соколюка, Кабмин принял ряд других кадровых решений. В частности правительство решило уволить:

Боднара Василия Мироновича с должности заместителя Министра иностранных дел Украины;

Куракова Алексея Сергеевича с должности заместителя Министра энергетики Украины;

Гуру Константина Юрьевича с должности первого заместителя Председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины;

Помимо этого, Кабмин временно возложил исполнение обязанностей Председателя Государственной миграционной службы Украины на Науменко Наталью Николаевну.

Также правительство определило победителей конкурса на занятия должностей государственной службы категории "А":

Заместитель Председателя Государственной службы морского и речного транспорта - Иванкевич Анатолий Валерьевич;

Заместитель Председателя Государственной службы морского и речного транспорта по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - Вишнёв Виктор Михайлович

"Интересная ситуация с должностью первого заместителя Председателя Государственной службы экспортного контроля Украины. Кабмин возобновил Химченко Сергея Николаевича в должности первого заместителя Председателя Государственной службы экспортного контроля Украины (восстановление в должности с 22 октября 2014 во исполнение решения Окружного административного суда города Киева от 16 августа 2021 по делу No 826/17895/14). И сразу же уволил (считать Химченко С. М. уволенным с должности 5 мая 2021 в связи с достижением им 65-летнего возраста (пункт 7 части первой статьи 83 Закона Украины "О государственной службе")", написал Гончаренко.

Напомним, Максим Соколюк летом женился на Насте "с собачкой из Уханя".

Также сообщалось, что детективы НАБУ провели обыски на рабочем месте председателя ГМС Максима Соколюка и его заместителей по подозрению в хищении средств во время строительства нового офиса службы.