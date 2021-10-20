Главного редактора крупнейшего немецкого таблоида Bild Юлиана Райхельта отправили в отставку после того, как его шесть его коллег-женщин пожаловались на злоупотребление им служебным положением.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Ранее его коллеги-женщины обвинили его в буллинге и злоупотреблении служебным положением, после чего в отношении шеф-редактора начали служебное расследование. Сам Райхельт отрицал обвинения.

"Правление узнало, что Джулиан Райхельт не разделял четко личные и профессиональные вопросы даже после завершения процедуры весной 2021 года, и сообщил правлению неправду", - говорится в сообщении.

Увольнение произошло после того, как в американской газете The New York Times опубликовали расследование, в котором говорится, что Райхельт пытался склонить сотрудницу редакции к интимной связи.

Напомним, отставка шеф-редактора Bild, который возглавлял издание с 2018 года, произошла на фоне покупки одного из ведущих мировых сайтов о политике Politico немецким издательским холдингом Axel Springer, в которую входит и газета Bild. По данным агентства Reuters, Аксель Спрингер приобретет Politico в рамках сделки за более чем в 1 миллиард долларов. Секс-скандал с Райхельтом, как пишут эксперты, может отразиться на имидже концерна.

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