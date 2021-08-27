Один из ведущих мировых сайтов о политике Politico покупает немецкий издательский холдинг Axel Springer за более чем миллиард долларов.

Этом говорится в пресс-релизе Axel Springer.

По данным холдинга, Axel Springer подписал соглашение с основателем и издателем Politico Робертом Оллбриттоном о приобретении американской компании Politico" и новостного веб-сайта Protocol, который специализируется на секторе технологий.

В рамках этой сделки Axel Springer также купит оставшиеся 50 процентов компании Politico Europe, которая в настоящее время управляется как совместное предприятие.

По данным агентства Reuters, Аксель Спрингер приобретет Politico в рамках сделки за более чем в 1 миллиард долларов.

Politico был основан в 2007 году перебежчиками из Washington Post. В компании работает около 700 человек по всей Северной Америке, более половины из них - редакторы. В Politico Europe, основанной семь лет назад, сейчас работает почти 200 человек.

Springer владеет богатым портфелем новостных агентств, включая Bild, Welt и Insider, и ведет активную деятельность более чем в 40 странах.

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