Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель рассказала о своих ощущениях в момент отставки. По ее словам, когда она получила уведомление из рук немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, то испытала облегчение и благодарность.

Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность. Может, позже я почувствую и легкую грусть", — добавила она.

В интервью для Frankfurter Allgemeine Zeitung Меркель уточнила, что еще несколько недель будет исполнять обязанности канцлера, если переговоры в Бундестаге о создании правящей коалиции пройдут по плану.

Также Меркель рассказал о своих планах после ухода из большой политики. Она утверждает, что хочет больше путешествовать и читать. Именно на это ей никогда не хватало времени на посту канцлера.

Меркель занимала должность немецкого канцлера четыре раза начиная с 2005 года и была главой Христианско-демократического союза. Зимой 2018 года она заявила о том, что уйдет из политики после окончания срока в 2021 году и не примет участия в выборах. Она объяснила свое решение тем, что хочет дать возможность молодым политическим лидерам заявить о своих взглядах.

Отметим, что президент Германии Штайнмайер поручил Меркель исполнять обязанности канцлера до избрания ее преемника.

Скорее всего, им станет бывший министр финансов Германии Олаф Шольц.